Посольство США у 30-ту річницю визнання незалежності України: відносини між країнами сьогодні міцні, як ніколи

Посольство США у 30-ту річницю офіційного визнання України незалежною та суверенною державою наголошує, що відносини між країнами зараз міцні, як ніколи.

"Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України", - сказано у повідомленні у Facebook.