Події

14:12 25.12.2021

П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

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П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

Унаслідок вибуху в приватному будинку у Львівській області госпіталізовано п'ятьох людей, зокрема 11-річну дитину, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"На місці проводився медогляд потерпілих співробітниками швидкої допомоги, після чого людей госпіталізували до медзакладу", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, вибух у приватному одноповерховому будинку в селі Ниновичі Червоноградського району Львівської області стався сьогодні близько 12 години дня.

Унаслідок вибуху постраждали п'ятеро осіб, будинок зруйнований повністю.

За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш.

Теги: #вибух #львівська_область #госпіталізація
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