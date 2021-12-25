На Львівщині через вибух газу зруйновано житловий будинок, постраждали п'ятеро осіб

У с. Ниновичі Червоноградського району Львівської області в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"25 грудня об 11:50 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух (за попередніми даними, газоповітряної суміші). Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб", - зазначено в повідомленні в Telegram.

На місці проводиться огляд постраждалих працівниками швидкої медичної допомоги. Зазначається, що внаслідок вибуху будівля зруйнована повністю.

Від ДСНС залучено вісім осіб та дві одиниці техніки.