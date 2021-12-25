Події

12:06 25.12.2021

Віце-президент США Гарріс здала негативний тест на COVID-19 після контакту з хворим співробітником

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Віце-президент США Гарріс здала негативний тест на COVID-19 після контакту з хворим співробітником

Віце-президент США Камала Гарріс здала негативний тест на коронавірус COVID-19 після контакту з одним із заражених співробітників, повідомляє The Hill.

Гарріс здала ПЛР-тест напередодні, а також іще один - двома днями раніше. Перший тест на COVID-19 також був негативним.

Контактувала віце-президент із зараженим співробітником 22 грудня.

Гарріс вакцинована двома компонентами щеплення компанії Moderna, також вона вже робила "бустерний" укол.

Президент США Джо Байден минулого тижня також здавав тест на COVID-19 після контакту з хворим співробітником, і в нього також не підтвердився коронавірус.

Теги: #сша #гарріс #коронавірус
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