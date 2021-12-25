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09:47 25.12.2021

В Україні за добу виявили 5276 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 15639 осіб, 268 померли

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В Україні за добу виявили 5276 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 15639 осіб, 268 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 5276 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 15639 людей, 268 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90); госпіталізовано 1 689 осіб, одужали 15 639 хворих, летальних випадків – 268", - йдеться в повідомленні МОЗ.

За добу 117 222 особи вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 37 505 осіб, повністю імунізовано – 78 821, додаткову дозу отримали 529 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 осіб, з них отримали першу дозу – 14 563 973 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 13 352 303 особи, отримали додаткову дозу – 1 811 осіб, ревакцинальну дозу – 36. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.

За час пандемії в Україні: захворіли – 3642314 осіб; одужали – 3 423 933 особи; летальних випадків - 94700.

Теги: #статистика #covid_19 #україна
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