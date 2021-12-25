Понад 10 тис. російських військових повертаються до пунктів дислокації після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані

Південний військовий округ (ПВО) повертає до пунктів постійної дислокації понад 10 тис. військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах.

"У військах ПВО завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів і розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах родів військ та спеціальних військ. Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - повідомила прес-служба округу в суботу.

У ПВО заявили, що заняття проводилися на загальновійськових полігонах в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, у Криму, Ставропольському та Краснодарському краях, республіках Північного Кавказу, а також на полігонах військових баз РФ в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії.

"Протягом місяця на ротаційній основі за модульною системою пройшли підготовку в польових умовах батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх з'єднань та військових частин ПВО", - повідомив Південний військовий округ.

"Протягом першої декади січня продовжать нести службу на бойовій вахті підрозділи протиповітряної оборони, екіпажі частини кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, підрозділи радіоелектронної боротьби та чергові зміни оперативно-тактичної, армійської та безпілотної авіації", - йдеться у повідомленні.

Західний військовий округ також повідомляв про заняття в польових умовах військовослужбовців загальновійськової армії у Воронезькій, Білгородській, Курській, Брянській та Смоленській областях.