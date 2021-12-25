Зеленський обговорив з американськими сенаторами та конгресменами важливість участі США у процесі мирного врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч із групою з більш ніж 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії, сторони обговорили участь Вашингтона у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі, санкційний тиск на РФ та підтримку США євроатлантичних країн, повідомила прес-служба Офісу президента у п'ятницю ввечері.

"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", – заявив Зеленський, наголошуючи на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Зеленський наголосив на ролі Конгресу у розширенні підтримки оборонного сектору України.

Також було наголошено на важливості підтримки США євроатлантичних прагнень України та отримання Києвом розуміння перспектив вступу до Альянсу.

"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", – зазначив глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили проблематику газопроводу "Північний потік – 2". Було відзначено ризики геополітичного проекту, який є енергетичною зброєю проти України та всього Європейського континенту.

Під час розмови американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативі "Кримська платформа" та відзначили незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Зеленський поінформував сенаторів та конгресменів щодо просування у земельній, банківській та судовій реформах, боротьбі з олігархічною системою.

Президент запросив американських законодавців відвідати Україну наступного року.