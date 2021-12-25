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07:07 25.12.2021

У США розробляють план надання розвідданих Україні

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У США розробляють план надання розвідданих Україні

Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення, повідомила газета The New York Times з посиланнями на американських офіційних представників.

Евелін Фаркас, яка обіймала посаду заступника помічника міністра оборони у Росії, Україні та Євразії в адміністрації президента Обами, заявила: "Перше, що ми можемо зробити, - це оперативна розвідка в реальному часі". За її словами, якщо в США бачать, що "росіяни переступають межу, ми говоримо їм, і вони використовують це".

Американські офіційні особи, пише газета, визнають, що "одна з потенційних проблем, пов'язаних з наданням дієвих розвідданих, полягає в тому, що це може призвести до того, що Україна завдасть удару першою".

Видання нагадує, що США вже надають Україні військову допомогу, зокрема постачання летальних озброєнь. Зокрема, з 2018 року в Україну поставляються протитанкові ракетні комплекси Javelin. Цього року президент Джо Байден санкціонував їхнє додаткове постачання.

До списку можливих потенційних військових постачань входить перенаправлення в Україну гелікоптерів та іншої військової техніки, раніше виділеної афганським військовим.

Як повідомлялося, американські та британські експерти в галузі кібервійни для протистояння можливим російським кібератакам вже перебувають в Україні.

The New York Times зазначила, що Росія вимагає від США та НАТО припинити розширення НАТО на схід та надати правові гарантії цього. "Однак офіційні особи в США та НАТО в приватному порядку відхилили основні вимоги російської пропозиції".

 

 

Теги: #сша #україна #розвіддані
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