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21:15 24.12.2021

Зміни до законодавства про виконання військового обов'язку передбачають постановку жінок деяких професій на військовий облік, але не їх мобілізацію

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Зміни до законодавства про виконання військового обов'язку передбачають постановку жінок деяких професій на військовий облік, але не їх мобілізацію

Зміни змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку передбачають постановку жінок деяких професій на військовий облік, але не їх мобілізацію, пояснив керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

"Передбачено не мобілізацію, а постановку жінок на облік. Це різні речі. Від постановки на облік жінка відмовитися не може, тепер це її обов'язок. А від проходження військової служби жінка може відмовитися, вона добровільна", - пояснив він агентству "Інтерфакс-Україна"".

Юрист уточнив, що відповідний закон набув чинності у квітні 2021 року, відповідно до нього було видано наказ "Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки ставляться на військовий облік військовозобов'язаних".

"На облік не ставлять лише у зв'язку зі станом здоров'я, віком або якщо професії немає у списку. Є вікові обмеження, обмеження стану здоров'я", - сказав Ясько.

Відповідаючи на запитання про дії жінок для постановки на облік, Ясько пояснив, що жінка має повідомити свого керівника підприємства, далі до кінця 2022 року з'явитися до територіального центру комплектування та з'ясувати, чи підлягає вона військовому обліку. Після цього жінка пише заяву, що вона хоче стати на військовий облік та надає відповідні копії та оригінали документів – паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про закінчення навчального закладу, довідку з поточного місця роботи. Після цього начальник територіального центру комплектування вирішить, чи жінка підлягає до постановки на облік. У разі позитивного рішення вона буде направлена на проходження військово-лікарської комісії за місцем реєстрації свого проживання.

"Якщо до кінця 2022 року жінка це не зробить, у 2023 році почнуться перевірки підприємств та накладання штрафів", - сказав юрист.

Ясько зазначив, що роботодавець зі свого боку повинен вести облік військовозобов'язаних жінок та всю документацію, так само, як і у чоловіків. "Кадрова документація така сама. Прийом на роботу на підприємство має бути з перевіркою військового квитка", - сказав він.

Ясько уточнив, що Міноборони вже ухвалило новий порядок постановки на військовий облік, яким оновило перелік професій, що підпадають під військовий обов'язок. "Але сама процедура постановки на військовий облік, як обіцяє Міноборони, буде опрацьована до кінця року", - наголосив Ясько.

 

 

Теги: #жінки #думка #військовий_облік
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