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14:12 24.12.2021

Подарунковий набір з популярної в США різдвяної пісні подорожчав на 5,4% до допандемійного 2019 р.

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Подарунковий набір з популярної в США різдвяної пісні подорожчав на 5,4% до допандемійного 2019 р.

Подарунковий набір, складений на основі популярної в англомовних країнах пісеньки "дванадцять днів Різдва", обійдеться американцям цього року на 5,4% дорожче, ніж у допандемійному 2019 році, свідчать дані PNC Wealth Management.

"Дванадцять днів Різдва" - це англійська народна пісня, присвячена святкам, тобто періоду від католицького Різдва (25 грудня) до свята Богоявлення (6 січня). Її текст було вперше записано наприкінці XVIII століття. У пісні 12 куплетів, в яких співається про 12 подарунків: куріпка на грушевому дереві, дві горлиці, три французькі несучки, чотири співочі птахи, п'ять золотих кілець, шість гусок, сім лебедів, вісім молочарок, дев'ять леді, що танцюють, десять лордів, що гарцюють, одинадцять волинщиків і дванадцять барабанщиків.

Згідно з даними PNC, ціна всіх 364 згадуваних у пісні персонажів і предметів цьогоріч становить $179,454 тис., що більше ніж на $9 тис. (на 5,4%) вище за їхню вартості в 2019 році.

Якщо ж покупець візьме лише по одному предмету кожного виду, цього року набір обійдеться в $41,206 тис., що на 5,7% дорожче, ніж в позаминулому році. Водночас з моменту початку підрахунку в 1984 році набір подорожчав більше ніж удвічі.

Вартість "базового кошика" PNC CPI цьогоріч підскочила на 8,6% проти 2019 року і досягла $28,08 тис. Із нього за аналогією з офіційними індикаторами було виключено подарунки з найбільш волатильними цінами - лебеді. Однак за минулий рік вартість цих птахів не змінилася, залишившись на рівні $13,125 тис.за штуку, що, до того ж, практично збігається з їхньою ціною в 1984 році.

Загалом вартість чотирьох складових індексу залишилася на торішньому рівні, а восьми - збільшилася. Найбільше цього року подорожчали птахи: гуси - на 57,1%, горлиці - на 50%, несучки - на 40,5%. Крім того, ціна золота зросла на 8,5%.

З іронією можна відзначити, що на тлі підвищення цін на нерухомість у США цього року збільшилася і вартість житла для куріпки - грушеве дерево подорожчало на 6,6%. Водночас ціна самої птиці не змінилася, у зв'язку з чим куріпка разом з деревом коштують на 6% більше, ніж в 2019 році.

Повний набір подарунків з пісні, замовлений через Інтернет, зараз обійшовся б покупцеві в $210,627 тис., що на 8,3% більше ніж ціна роком раніше. Онлайн-купівля всіх згаданих у пісеньці товарів в одному екземплярі обійшлася б американцю на 7,9% дорожче - $45,6 тис. Така значна різниця, якщо порівняти з купівлею подарунків у звичайному магазині, пов'язана з високою вартістю доставки, особливо живих птахів.

Теги: #сша #набір #пісня #різдво
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