Події

11:04 24.12.2021

Модернізація міжнародних пунктів пропуску в Україні стартує у 2022 році - Зеленський

1 хв читати
Модернізація міжнародних пунктів пропуску в Україні стартує у 2022 році - Зеленський

У 2022 році в Україні в межах програми "Велике будівництво" розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У 2022 році в межах програми ("Велике будівництво" – ІФ) розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску. Ми створимо комфортну інфраструктуру і для людей, і для бізнесу, для наших громадян, для гостей України. Збільшимо пропускну спроможність завдяки електронній черзі, тобто сучасній інфраструктурі", - заявив Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Дороги та мости" у п'ятницю в Києві.

Теги: #пункти_пропуску #модернізація #велике_будівництво
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 24.12.2021
Понад 40% основної мережі українських доріг оновили та збудували за два роки – Зеленський

Понад 40% основної мережі українських доріг оновили та збудували за два роки – Зеленський

11:30 24.12.2021
Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриють у січні 2022 р. - міністр інфраструктури

Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриють у січні 2022 р. - міністр інфраструктури

20:14 22.12.2021
Модернізацію систем теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH заплановано на 2022 р.

Модернізацію систем теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH заплановано на 2022 р.

12:47 17.12.2021
"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

09:32 17.12.2021
У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

11:53 14.12.2021
Прем'єр України запропонував дозволити примусове відчуження земельних ділянок для будівництва доріг

Прем'єр України запропонував дозволити примусове відчуження земельних ділянок для будівництва доріг

11:11 03.12.2021
Завершено монтаж усіх вант на мосту в Запоріжжі, що сполучає Хортицю з центром міста - міністр

Завершено монтаж усіх вант на мосту в Запоріжжі, що сполучає Хортицю з центром міста - міністр

10:46 01.12.2021
Зеленський: За наступні два роки ми збудуємо 15 тис. км автошляхів та 810 мостів

Зеленський: За наступні два роки ми збудуємо 15 тис. км автошляхів та 810 мостів

12:26 30.11.2021
Дорожники на Сумщині завершили ремонт траси Н-12 Суми-Полтава

Дорожники на Сумщині завершили ремонт траси Н-12 Суми-Полтава

10:42 26.11.2021
Автодорогу Червоноград - Рава-Руська на Львівщині повністю відремонтують у 2022 році

Автодорогу Червоноград - Рава-Руська на Львівщині повністю відремонтують у 2022 році

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Київському метро повідомили про тимчасові проблеми з оплатою проїзду

Міноборони планує переглянути список військовозобов'язаних професій для жінок "у бік скорочення і здорового глузду"

Майже 42% українців пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, 46% дорослого населення отримали одне щеплення

В Україні за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 14 874 особи, 248 померли

Минулої доби зафіксовано три порушення режиму тиші на Донбасі

ОСТАННЄ

У Маріуполі нейтралізували міжнародне угруповання, яке займалося наркоторгівлею

Кабмін може сформувати наглядову раду "Укрзалізниці" вже наступного тижня - Кубраков

У Київському метро повідомили про тимчасові проблеми з оплатою проїзду

У паркан консульства РФ у Львові вночі кинули "коктейль Молотова", постраждалих немає

Пожежа в готелі на Вінниччині: один із постраждалих помер у лікарні

На Луганщині контрактник застрелився зі штатної зброї

Майже 60% українців за вступ до НАТО, до 50% вважають реальною загрозу вторгнення РФ

Міноборони планує переглянути список військовозобов'язаних професій для жінок "у бік скорочення і здорового глузду"

Розбіжності між РФ і НАТО, а також Україною зросли до небезпечного рівня – глава МЗС Туреччини

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА