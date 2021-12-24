Модернізація міжнародних пунктів пропуску в Україні стартує у 2022 році - Зеленський

У 2022 році в Україні в межах програми "Велике будівництво" розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У 2022 році в межах програми ("Велике будівництво" – ІФ) розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску. Ми створимо комфортну інфраструктуру і для людей, і для бізнесу, для наших громадян, для гостей України. Збільшимо пропускну спроможність завдяки електронній черзі, тобто сучасній інфраструктурі", - заявив Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Дороги та мости" у п'ятницю в Києві.