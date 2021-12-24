Події

08:37 24.12.2021

У Москві заявили, що курс на втягування Києва в НАТО провокує військові ризики, що загрожують масштабним конфліктом в Європі

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У Москві заявили, що курс на втягування Києва в НАТО провокує військові ризики, що загрожують масштабним конфліктом в Європі

У Москві вважають, що перспектива появи поблизу кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, провокуючи серйозні військові ризики, аж до масштабного конфлікту в Європі, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги опікуються своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - сказав Лавров в інтерв'ю боснійсько-герцеговинській газеті "Ослободження" з нагоди 25-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Росією та Боснією і Герцеговиною.

 

 

Теги: #росія #україна #нато
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