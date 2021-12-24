Події

08:33 24.12.2021

Майже 42% українців пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, 46% дорослого населення отримали одне щеплення

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Майже 42% українців пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, 46% дорослого населення отримали одне щеплення

Уже 46,8% дорослого населення України отримали щонайменше одне щеплення проти COVID-19, 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я вранці у п'ятницю.

"Уже 46,8% дорослого населення України отримали щонайменше одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - зазначено у повідомленні у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, станом на 24 грудня з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 осіб, із них отримали першу дозу – 14 537 064 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 осіб, отримали додаткову дозу – 1 389 осіб. Загалом зроблено 27 834 543 щеплення.

 

Теги: #вакцинація #україна
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