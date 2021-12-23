Екс-член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Кірієнко тимчасово очолила Держподаткову службу

Кабінет міністрів призначив нового заступника голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко в.о. голови служби, відповідне розпорядження уряду від 23 грудня №1691-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов'язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної служби Кірієнко Тетяну Павлівну", – зазначено у документі.

Кірієнко була призначена заступником голови Держподаткової служби 9 грудня цього року терміном на п'ять років, а до цього з кінця 2020 року була членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

При призначенні Кірієнко до Комісії міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначав, що вона має юридичну та економічну освіту, багаторічний досвід роботи у територіальних підрозділах МВС, Державній податковій інспекції, а також Київській міській державній адміністрації, а також пройшла спеціальну підготовку як кандидат на посаду судді. За даними Мін'юсту, у період керівництва Державною фіскальною службою Романом Насіровим Кірієнко була заступником голови Держподаткової інспекції у Голосіївському районі Києва.

Як повідомлялося, 25 листопада уряд призначив тим.в.о Держподаткової служби іншого заступника – Михайла Титарчука, а перед цим скасував рішення про перемогу Євгена Олійникова у конкурсі на посаду голови цього відомства.

Правоохоронці 4 листопада провели обшуки за місцем проживання Олійникова та його матері. Як пояснив сам Олійников, обшуки пов'язані з тим, що, на думку Національного антикорупційного бюро (НАБУ), він може бути причетним до прикриття незаконної діяльності якоїсь групи підприємств.

У НАБУ, у свою чергу, повідомили, що обшуки проводились у приміщеннях центрального апарату ДПС, служби у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів служби та низки фізичних осіб у Києві, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Титарчук розпочав роботу у податковій у грудні 2019 року. До цього обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку та торгівлі з кінця 2016 року до 2019-го, до цього працював заступником міністра Кабміну, а також очолював Білгород-Дністровську районну держадміністрацію.