США готові до переговорів із РФ щодо безпеки, дати початку поки що не знають

Адміністрація США готова розпочинати переговори з РФ на тему безпеки, точної дати старту цього процесу поки що немає, повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого працівника Білого дому.

"США готові до переговорів із Росією на початку січня. Дати поки що немає", - наводить агентство слова американського чиновника.

Говорячи про ситуацію навколо України, він зазначив, що Росії слід піти на деескалацію, якщо вона розраховує на успіх переговорів у цьому напрямі. Він запевнив, що Вашингтон ясно пояснив Москві, які на неї чекають наслідки в разі подальшого зростання напруженості з Україною.