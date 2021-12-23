Генсек НАТО закликає РФ забезпечити мирне Різдво, відвівши війська від України
Якщо Росія знизить напруженість на кордоні з Україною та відведе війська, то всі зможуть мирно та спокійно зустріти Різдвяні свята, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Росія має можливість зробити так, щоб Різдво для всіх нас було мирним і спокійним", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.
За його словами, це можливо, якщо Росія "зменшить напруженість і відведе свої війська".
"Очевидно, що Росія є агресором, а не Україна", - зазначив він.