ЗСУ чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та домовленостей ТКГ - Залужний

Збройні сили України чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню на Донбасі та домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході країни, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні сили України не просто чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та досягнутих домовленостей, але і вже почали це робити", - сказав Залужний у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що домовленості про режим припинення вогню абсолютно чітко регламентують формати реагування на будь-які дії сторін конфлікту, зокрема чітко позначають формат відкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли з боку опонентів.

За словами Залужного, якщо вдасться повністю реалізувати домовленість у ТКГ про посилення заходів щодо припинення вогню, яка була досягнута у липні минулого року, це точно відповідатиме інтересам кожного українця та дасть змогу зберегти життя військових та цивільних.

"Гадаю, що ні в кого немає сумнівів, що Україна і кожен наш військовий готові захищати свою землю і свободу. Але також не має бути сумнівів і в тому, що життя людей для нас - найцінніше, а дипломатичний шлях – фундаментальний, щоб повернути мир до України", - сказав він.

Як повідомлялося, 22 грудня учасники ТКГ у рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.