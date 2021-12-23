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16:57 23.12.2021

Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

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Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готується до проведення "воєнної операції" на Донбасі, і закликало Росію дотримуватись режиму припинення вогню.

"Заява президента Росії про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності. Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва для зсуву з місця мирного процесу, насамперед у "нормандському форматі", яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Він наголосив, що більше того, голова Офісу президента України та делегація України у Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, щоб домогтися відновлення режиму припинення вогню.

"Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди обабіч лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят", - зазначив Ніколенко.

Теги: #мзс #заява #путін
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