Приблизно 52 батальйонні технічні групи РФ здійснюють рух уздовж держкордону з Україною - головнокомандувач ЗСУ

Приблизно 52 батальйонні технічні групи РФ здійснюють рух уздовж державного кордону з Україною, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"На сьогодні ми налічуємо приблизно 52 батальйонні технічні групи, які ми справді спостерігаємо, вони здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною. Але хочу нагадати, що, приміром, у квітні цього року їх було 62. Та й загалом вони можуть збільшити їх до 150. Тому наше завдання як військових: ми спостерігаємо, ми готуємося, ми жодним чином не розслабляємося, робимо свою справу", - сказав Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ у Києві у четвер.

За його словами, за останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ у Криму.

"Ми нарахували десь приблизно 1500-1800 осіб", - наголосив він.