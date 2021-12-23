СБУ блокувала канал ввезення та збуту в Україні фальсифікованих препаратів для онкохворих

Співробітники Служби безпеки України заблокували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал незаконного ввезення та продажу в Україні підроблених лікарських засобів для онкохворих, повідомляє прес-служба СБУ.

"Майже рік зловмисники незаконно завозили із-за закордону фальсифіковані препарати, маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також незареєстровані та заборонені до продажу в Україні препарати виробництва РФ та Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на територію України товар доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання орендували склад у столиці. При цьому збували підроблені ліки через онлайн-аптеки.

"Під час обшуків, проведених у складському приміщенні та за адресами фактичного проживання учасників групи у Києві та Львові, вилучено велику кількість медичних препаратів, у тому числі фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів виробництва РФ та Республіки Білорусь загальною вартістю 1 млн грн, готівкові кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки з доказами протиправної діяльності, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки з покупцями", - зазначають у спецслужбі.

Там уточнюють, що наразі одному зі зловмисників повідомлено про підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.