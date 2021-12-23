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14:11 23.12.2021

Залужний про посилення режиму припинення вогню на Донбасі: Якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, ЗСУ не забороняється відкривати вогонь у відповідь

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Залужний про посилення режиму припинення вогню на Донбасі: Якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, ЗСУ не забороняється відкривати вогонь у відповідь

Збройні Сили України абсолютно підтримують рішення про повернення до повноцінного дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі від 22 липня 2020 року, однак у разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних військовим не забороняється відкривати вогонь у відповідь, наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів, захищають самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили. Але знову-таки звертаю увагу, що ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо запроваджений режим припинення вогню, який, звичайно, дасть можливість уникнути втрат, які могли би бути", - сказав Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи можуть українські військові відповідати на провокації.

Він уточнив, що відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку російських найманців українським військовим режим припинення вогню не забороняє.

"Їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Ще раз звертаю увагу, що йдеться там не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання", - зазначив Залужний.

Як повідомлялося, 22 грудня в рамках засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі сторони на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення учасників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі повернутися до повноцінного дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню є кроком до деескалації.

Теги: #залужний #донбас #зсу
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