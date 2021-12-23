Винні у проявах антисемітизму мають відповідати за ухваленим у вересні законом – посол Ізраїлю в Україні

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сподівається, що до винних в антисемітських акціях у Дніпрі та Києві під час святкування Хануки буде застосовано закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

"Ми знаємо про те, що в Дніпрі винних у цьому інциденті було заарештовано. Нам хотілося б, щоб до них застосували закон, який нещодавно було ухвалено (закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року – ІФ). Ми хотіли б, щоб ці злочини класифікували за новою статтею закону, яка саме визначає, що таке злочини на ґрунті антисемітизму, на відміну від хуліганства чи інших якихось порушень правопорядку", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що "поки що цього не сталося".

"Ми стежимо за цією ситуацією. Нам хотілося б, щоб цей закон не просто був формальним, не просто декларацією, а щоб це було дієвою зброєю у боротьбі з антисемітизмом, бо потрібен прецедент. Щоб ні в кого не було бажання та стимулу його виявляти, тому що йому доведеться за це поплатитись позбавленням волі", - сказав посол.

Уранці 29 листопада у Дніпрі на площі Героїв Майдану група з п'яти підлітків повалила Ханукію – світильник, встановлений на честь свята Хануки, яке євреї всього світу почали відзначати увечері 28 листопада. Інша людина намагалася повалити Ханукію, встановлену у Києві.

Бродський бачить позитивні зрушення у ставленні держави до цієї проблеми.

"Цей закон, який високо оцінили в Ізраїлі, він для нас важливий. Але я думаю, що для України він важливий точно не менше, тому що він передбачає ухвалення універсального визначення антисемітизму. У такий спосіб Україна стає частиною сім'ї народів Заходу, які переважно вже ухвалили цю постанову, і для України це крок у напрямку цивілізованого світу", - сказав він.