З початку епідсезону близько 7% українців перехворіли на грип і ГРВІ

З початку епідеміологічного сезону, який стартував 4 жовтня 2021 року, до 19 грудня 2021 року близько 7% українців перехворіли на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України в середу.

"Загалом з початку епідемічного сезону, з 4 жовтня до 19 грудня 2021 року (грип і ГРВІ – ІФ) перехворіло 7,0% населення країни", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за зазначений період 3 220 українців захворіли на грипоподібні захворювання, 5 344 – на тяжку гостру респіраторну інфекцію. При цьому летальних наслідків унаслідок грипу не зареєстровано.

Зазначається, що загалом в Україні циркуляція вірусів грипу не зафіксована.

"З 13 до 19 грудня 2021 року в Україні на ГРВІ, включно з коронавірусною інфекцією, захворіло 187 510 осіб, з них 50,6% - діти до 17 років. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована. Інтенсивний показник захворюваності - 496,0 на 1 , що відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Однак це на 3,6% вище за показник за аналогічний період минулого сезону", - уточнюють у ЦГЗ.

У центрі додають, що низький рівень активності грипу та ГРВІ протягом останнього тижня спостерігався у 15 областях України та м. Києві. В решті областей України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.