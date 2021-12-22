Події

20:50 22.12.2021

Бельгія повертається до суворих санітарних обмежень в очікуванні на поширення "омікрону"

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Бельгія повертається до суворих санітарних обмежень в очікуванні на поширення "омікрону"

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо оголосив, що штам коронавірусу "омікрон" незабаром стане домінуючим у Бельгії, і це вимагає жорстких обмежувальних заходів для здоров'я населення.

"До нас щодня надходять нові цифри та нова інформація щодо небезпеки цього варіанту. Одне ясно: треба бути обережнішими, ніж будь-коли. Бути надзвичайно обережними в такий період, коли багато невизначеностей (в оцінці нового штаму - ІФ)", - сказав глава уряду Бельгії на прес-конференції ввечері в середу після чергового засідання комітету за погодженням, до якого входить федеральне та регіональне керівництво країни.

Де Кроо відзначив деяке зниження у Бельгії госпіталізацій із діагнозом коронавірус, але назвав його дуже ненадійним. Необхідно стримати поширення нового штаму, і найкращим засобом прем'єр назвав третю, бустерну дозу вакцини. Але також оголосив і узгоджене комітетом поновлення низки жорстких заходів.

Забороняється більшість колективних заходів у закритих приміщеннях: відвідування кінотеатрів, театрів, концертів, ігрових залів, з'їздів та конгресів, різдвяних ринків під дахом, боулінгів, парків атракціонів.

Зроблено винятки для спортивної інфраструктури, бібліотек і медіатек, музеїв, весільних церемоній та фітнес-залів.

На вулиці заборонені заходи в шатрах і наметах. Різдвяні базари можуть проводитися на відкритому повітрі, але без таких укриттів та у разі соціального дистанціювання відвідувачів.

Ходити в магазини можна не більше ніж удвох, за винятком неповнолітніх дітей.

Спортивні заходи будуть проводитися без публіки, незалежно від того, організуються вони всередині приміщень або просто неба. Це стосується і професійного та аматорського спорту.

Там, де можлива робота "на дистанційці", вона залишиться обов'язковою за максимум одного явочного дня на тиждень.

Комітет за узгодженням також рекомендував продовжити обмеження людських контактів у період різдвяно-новорічних свят. Носіння масок обов'язково.

"І якщо ви відчули себе хворим, то залишайтеся вдома", - закликав прем'єр-міністр.

 

 

Теги: #коронавірус #обмеження #бельгія
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