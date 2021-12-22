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17:30 22.12.2021

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

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Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин, зокрема, обмежує право представників влади виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики.

Відповідний документ №671/2021 оприлюднено на сайті глави держави в середу.

"Встановити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати тільки президент України, прем'єр-міністр України та міністр закордонних справ України", - йдеться в указі.

У ньому уточнюється, що державні органи при здійсненні зовнішніх зв'язків погоджують із Міністерством закордонних справ підготовку іноземних візитів керівників держорганів і візитів іноземних офіційних делегацій в Україну, а також офіційні заяви, коментарі щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин, ініціативи міжнародного характеру.

"Виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами проводяться виключно в межах їхньої компетенції за відповідними дорученнями президента України, прем'єр-міністра України або міністра закордонних справ України", - уточнюється в документі.

Крім того, держоргани мають погоджувати з МЗС ініціативи щодо набуття Україною членства в міжнародних організаціях, підготовку міжнародних двосторонніх або багатосторонніх документів, пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в органах міжнародних організацій, висунення для обрання на керівні посади в міжнародних організаціях, крім випадків, встановлених законодавством, якщо підбір кандидатур здійснюється за результатами конкурсу.

У свою чергу Міністерство закордонних справ надає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам щодо відповідних питань.

"Офіційне листування із зовнішньополітичними відомствами іноземних держав здійснює виключно Міністерство закордонних справ України", - наголошується в документі.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Теги: #указ #зовнішня_політика #повноваження
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