Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали метадон у Києві та Одесі

Співробітники правоохоронних органів Києва під час оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій викрили та припинили діяльність групи осіб, яка налагодила розгалужену мережу збуту метадону на території Києва та Одеси.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у середу, до складу зазначеної групи входило 11 осіб.

"Організаторами незаконного бізнесу виявилась сімейна пара з м. Жашкова Черкаської області, яка залучила до своєї злочинної діяльності ще дев’ятьох осіб. Четверо з них виконували роль адміністраторів: відповідали на телефонні дзвінки клієнтів, координували наркозалежних осіб на місцеперебування схованки з наркотичним засобом, перевіряли надходження оплати за наркотичні засоби. Двоє осіб займалися фасуванням наркотичних засобів. Ще четверо закладали наркотики у непримітних місцях Києва та Одеси та повідомляли координати здійснених "закладок" адміністраторам", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що всі учасники групи діяли за спільно узгодженим планом дій із забезпеченням конспірації та використанням месенджерів WhatsApp та Viber із застосуванням умовних слів та нікнеймів, відомим лише учасникам групи, чітким розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного.

"Кошти, отримані від злочинної діяльності, виводили через численні банківські картки інших осіб", - зазначають правоохоронці.

Вони додають, що щомісячний обіг коштів за збут наркотичних засобів становив понад 1 млн грн.

"Наразі семеро учасників групи затримані у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичного засобу, у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою) та обрання запобіжних заходів. Місцеперебування ще чотирьох осіб встановлюється", - наголошують у прокуратурі.