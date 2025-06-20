Інтерфакс-Україна
Події
17:29 20.06.2025

Створено угруповання Сил безпілотних систем, що об'єднало всі військові частини СБС та "Лінії Дронів"

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Створено угруповання Сил безпілотних систем, що об'єднало всі військові частини СБС та "Лінії Дронів"
Фото: https://www.facebook.com/

Створено угруповання Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України – це один із ключових етапів реалізації 100-денного плану розвитку СБС, який закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні, повідомила пресслужба СБС.

"З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Угруповання об’єднує всі військові частини СБС та "Лінії Дронів", - йдеться у повідомленні СБС у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем. Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

"Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", - наголосили у СБС.

Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Раніше у цей день повідомлялося з посиланням на Бровді про перші його кроки на посаді з метою оптимізації управління та підвищення ефективності СБС.

Як повідомлялося, призначений на посаду нового командувача СБС Бровді приступив до виконання обов'язків 11 червня 2025 року.

Теги: #сбс #угруповання

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