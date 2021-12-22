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15:58 22.12.2021

Міноборони України спростувало заяви Шойгу про американські ПВК і хімзброю на Донбасі: це умисна дезінформація

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Міноборони України спростувало заяви Шойгу про американські ПВК і хімзброю на Донбасі: це умисна дезінформація

Центр оперативного інформування Міністерства оборони України спростував присутність співробітників американських приватних військових компаній на сході країни, повідомляє прес-служба Міноборони.

"В Україні немає жодних приватних військових компаній, зокрема іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман". Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям іде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії", - наголошується в коментарі.

У Міноборони України наголосили, що РФ не вперше вдається до такої дезінформації, і нагадали, що у 2018 році було поширено фейкові повідомлення про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною в Красногорівці".

"Водночас оскільки останню дезінформацію озвучено на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблено у Кремлі", - зазначили в Міноборони.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони Росії 21 грудня повідомив, що "достовірно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області" і що "для здійснення провокацій в міста Авдіївка та Красний Лиман доставлено резервуари з невстановленими хімічними компонентами".

Теги: #спростування #шойгу #міноборони
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