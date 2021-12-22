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11:31 22.12.2021

У МЗС України назвали заяви Шойгу про американські ПВК та хімкомпоненти на Донбасі черговою дезінформацією

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У МЗС України назвали заяви Шойгу про американські ПВК та хімкомпоненти на Донбасі черговою дезінформацією

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито доставлені на схід України хімічні речовини, присутність там інструкторів приватних військових компаній США, а також обстріли житлових кварталів на Донбасі є рядовими прикладами масованої російської дезінформації, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, що прозвучали на засіданні колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За його словами, РФ продовжує створювати інформаційне прикриття для подальших провокацій її військ на українській території.

"Закликаємо російське керівництво припинити ворожу риторику та мову ультиматумів. Повернення Москви в конструктивне русло справді підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей та домовленостей лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

"Припинення російської збройної агресії проти України та відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - наголосив речник МЗС України.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що "достовірно встановлено присутність понад 120 працівників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області" і що "для вчинення провокацій до міст Авдіївка та Красний Лиман доставлено резервуари з невстановленими хімічними компонентами".

Теги: #спростування #шойгу #мзс_україна
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