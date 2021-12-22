За добу російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, поранено українського військовослужбовця

Минулої доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, в результаті поранення отримав український військовослужбовець. З початку цієї доби режим тиші не порушувався, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 21 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… В результаті дій ворога один військовослужбовець ООС отримав поранення. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я. – середньої тяжкості", – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у середу.

Противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібру 120-мм.

Поблизу Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

"Станом на 7.00, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.