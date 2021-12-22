Події

07:15 22.12.2021

На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,6 бала

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На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,6 бала

У вівторок, 21 грудня, у районі Надвірної (Івано-Франківська обл.) стався землетрус магнітудою 2,6 бала, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу розташований у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км", - зазначається у повідомленні на сайті відомства.

Землетрус був зафіксований о 17:06.

Зазначається, що землетрус такої потужності належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, останній – 15 грудня, з магнітудою 2,9.

 

 

Теги: #землетрус #івано_франківська_область
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