На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2,6 бала

У вівторок, 21 грудня, у районі Надвірної (Івано-Франківська обл.) стався землетрус магнітудою 2,6 бала, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу розташований у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км", - зазначається у повідомленні на сайті відомства.

Землетрус був зафіксований о 17:06.

Зазначається, що землетрус такої потужності належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, останній – 15 грудня, з магнітудою 2,9.