Одна людина загинула, двоє постраждали, 56 евакуйовані в реультаті пожежі у готелі у Вінницькій області

Одна людина загинула, двох травмовано та 56 евакуйовано внаслідок пожежі в готелі на базі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області в ніч на середу, повідомили в ДСНС.

"22 грудня о 2:55 у с.Селище Вінницького району у шестиповерховій будівлі готелю виникла пожежа покрівлі на площі 800 м кв. Внаслідок чого 1 особа загинула та 2 особи травмовано, евакуйовано 56 осіб, з них 53 дитини (2006-2016 рр.)", – йдеться у повідомленні в Telegram-каналі відомства в ніч на середу.

О 5:09 пожежу у відпочинковому комплексі було локалізовано на площі 900 кв. м. О 5:26 – ліквідовано.

До гасіння залучалися 44 особи та 13 од. техніки ДСНС.