Іран приховує посади та імена осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу PS 752 – заступник генпрокурора Якубовський

Іранська сторона порушує домовленості, які були досягнуті під час третього раунду міждержавних переговорів щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, зокрема, українським прокурорам не дали можливості ознайомитися з матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже відправили до суду.

Як повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України, відповідну заяву зробив заступник генпрокурора Максим Якубовський у вівторок під час зустрічі з родичами загиблих під час авіакатастрофи PS752 громадян України.

"Ретельно приховуються імена та посади обвинувачених осіб та дії, що інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні. І ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Велика Британія і Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань", – зазначив Якубовський.

Уточнюється, що в рамках кримінального провадження досліджено 8 звітів, підготовлених представниками іноземних країн та організацій: 4 – іранські, 3 – канадські та 1 – спеціальний доповідач ООН.

"Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі СБУ щотижня моніторять відомості у відкритих джерелах інформації, збирають докази та забезпечують надійне збереження всієї доступної інформації про обставини події", - повідомляють в ОДП.

Там додають, що в рамках розслідування як свідків допитано понад 50 осіб, проведено понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів, проведено із залученням фахівців слідчий експеримент, триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

"Офіс Генерального прокурора вживає всіх можливих заходів для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних у цій трагедії до відповідальності", - резюмують у прес-службі.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів стосовно збитого літака "МАУ" поблизу Тегерана.

У лютому 2021 року ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому людина, якого джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування та прокуратури України досліджують аудіозапис.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, українські прокурори роблять усе можливе, щоб встановити об'єктивну істину у справі, активно реалізуючи інструмент надсилання запитів щодо міжнародної правової допомоги. Водночас іранська сторона так і не надала повних відповідей на українські запити щодо міжнародної правової допомоги, а останню з них взагалі залишила без реагування. Вона уточнила, що вже відбулося три раунди офіційних українсько-іранських переговорів, однак через чотири місяці жодної відповіді від компетентних органів Ісламської Республіки Іран так і не отримано.

У листопаді 2021 року в Міністерстві закордонних справ України заявили, що у відомстві взяли до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану справи про збитий літак рейсу PS752, перше засідання якого відбулося 21 листопада в Тегерані, зазначивши, що Іран не відповів на запити про міжнародну правову допомогу у цій справі.