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15:02 11.05.2021

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про визнання протиправною постанови уряду про зміни в українському правописі

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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про визнання протиправною постанови уряду про зміни в українському правописі

Шостий апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про визнання протиправною постанови Кабінету Міністрів про зміни в українському правописі.

"Зараз апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо українського правопису", - написав у Telegram-каналі адвокат Ростислав Кравець.

Він додав, що на це рішення апеляційного суду буде подано касаційну скаргу.

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію українського правопису з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання орфографічних норм.

Кабмін також анулював п. 1 своєї постанови від 8 червня 1992 року №309 "Питання українського правопису". Нова редакція "Українського правопису" набула чинності 3 червня 2019 року, відтоді рекомендується застосовувати норми та правила цієї редакції.

У січні 2021 року ОАСК визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі.

Джерело: https://t.me/rkravetsUA/1805

Теги: #оаск #правопис #суд
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