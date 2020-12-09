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22:30 09.12.2020

Переговори про досягнення миру на Донбасі могли б просуватися значно результативніше, якби РФ була в цьому зацікавлена

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Переговори про досягнення миру на Донбасі могли б просуватися значно результативніше, якби РФ була в цьому зацікавлена

Російська Федерація не зацікавлена в просуванні переговорного процесу зі встановлення миру на Донбасі, заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін.

"Мабуть, збереження цього стану на зараз, на сьогодні, є їхньою позицією. Якби вони хотіли, то ситуація могла просуватися значно швидше", - розповів Костін в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу ввечері.

Український представник в ТКГ додав, що Росія поводиться в переговорах дуже цинічно, вдаючись до елементів шантажу. Як приклад він навів ситуацію, коли по обидва боки лінії розмежування на Донбасі було все підготовлено для відкриття двох нових КПВВ, згідно з рішенням лідерів "нормандської четвірки" на саміті в Парижі, але в гуманітарній робочій групі ТКГ представники РФ створили перешкоди відкриттю, поставивши це питання в залежність від політичних домовленостей. Така ж ситуація склалася і з взаємним звільненням утримуваних осіб.

Він зазначив, що нормандський переговорний формат є найефективнішим у прийнятті принципових рішень. Зокрема, досягнення домовленостей про припинення вогню є результатом спільних зусиль Тристоронньої контактної групи і нормандського формату.

Представник України в ТКГ не виключив зустрічі на рівні політичних радників лідерів держав "нормандської четвірки".

 

 

Теги: #рф #ткг #донбас
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