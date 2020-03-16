Влада Греції закриває всі курорти та готелі країни до 30 квітня через коронавірус

Влада Греції ухвалила рішення закрити всі курорти та готелі в країні з 15 березня по 30 квітня через пандемію коронавірусу, повідомляє портал Greek Travel Pages.

"Розміщення туристів у готелях на грецьких курортах буде тимчасово недоступним: уряд країни ухвалив рішення закрити з 15 березня всі готелі та курорти, які вже відкрилися до початку літнього сезону, до 30 квітня у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу", - пише видання.

Як зазначає GTP, влада ухвалила рішення в той момент, коли кількість заражених коронавірусом у країні сягнула 228 осіб, померли троє.

За словами президента туристичної конфедерації Греції (SETE) Янніса Ретсоса, заходи, вжиті урядом, "необхідні та правильні". "Від самого початку цієї безпрецедентної кризи ми наголошували, що нам необхідно зберігати спокій і серйозність, бути рішучими й готуватися до сміливих дій", - цитує його портал.