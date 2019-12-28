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17:55 28.12.2019

У Запоріжжі невідомий зайшов до лікарні і вбив пацієнта – поліція

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У Запоріжжі невідомий зайшов до лікарні і вбив пацієнта – поліція

У Запоріжжі в 5-й міській лікарні екстреної та швидкої допомоги невідомий зайшов у палату і вбив пацієнта. Підозрюваного у вбивстві затримали правоохоронці.

За повідомленням відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, 28 грудня о 01.40. невідомий пробрався в одну з палат 5-ї міської лікарні екстреної та швидкої допомоги і вбив пацієнта – чоловіка 1978 р.

Через півтори години підозрюваного затримала поліція. Мотив злочину встановлюють.

Відомо, що вбивця і його жертва раніше мали судимість. При цьому останній перебував у лікарні з простреленим оком. Сусіди по палаті стверджують, що не бачили вбивцю, тому що спали.

Порушено кримінальне провадження за ст 115 КК України (умисне вбивство).

Теги: #поліція #лікарня #вбивство #запоріжжя
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