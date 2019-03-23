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16:54 23.03.2019

Сторона ОРЛО блокує відкриття КПВВ "Золоте", що погіршить гуманітарну ситуацію в регіоні – УС СЦКК

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Представники окупованих районів Луганської області (ОРЛО) відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлює відкриття контрольного пункту в'їзду/виїзду (КПВВ) "Золоте", повідомляє українська сторона Спільного центру контролю і координації розведення сил і засобів на лінії розмежування (УС СЦКК).

"З метою поліпшення гуманітарної ситуації в регіоні українською стороною сплановано проведення заходів, спрямованих на відкриття та введення в експлуатацію КПВВ "Золоте". У зв'язку з цим, українська сторона підготувала всі відповідні документи і пройшла необхідні процедури з будівництва, обладнання та підготовки до відкриття цього об'єкта, що заплановано на 24 березня 2019 року", - повідомляє українська сторона СЦКК на сторінці прес-центру Операції об'єднаних сил в соцмережі Фейсбук в суботу.

Зазначається, що Збройні сили України напередодні, 22 березня, надали гарантії дотримання режиму припинення вогню під час відкриття та функціонування КПВВ в районі населеного пункту Золоте.

"За отриманим повідомленням від представників СММ ОБСЄ, російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій не змогла надати гарантії безпеки, посилаючись на поточну ситуацію з безпеки. Українська сторона СЦКК заявляє, що російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій навмисно блокує питання відкриття КПВВ, що погіршить гуманітарну ситуацію в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Водночас українська сторона СЦКК заявляє, що прикордонники Лисичанського загону зі складу об'єднаних сил, готові 24 березня розпочати пропуск громадян через лінію розмежування ст. КПВВ "Золоте".

"Зокрема, тут встановлено 8 модулів паспортного контролю, де обладнано 16 робочих місць з перевірки паспортних документів. Зокрема передбачено використання мобільного комплексу прикордонного контролю на базі мікроавтобуса з додатковими робочими місцями для прикордонних нарядів для перевірки документів", - повідомила – УС СЦКК.

Напередодні перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що українська сторона має намір вранці в неділю, 24 березня, відкрити КПВВ "Золоте" в Луганській області.

У свою чергу, представник України в ТКГ Євген Марчук нагадав, що відкриття КПВВ "Золоте" було передбачено рішенням "Нормандської четвірки" в Берліні в 2016 році.

За прогнозами Є.Марчука, кількість громадян, які проходитимуть через всі КПВВ у великодні та поминальні дні, зросте до 50 тис. щодня.

Теги: #кпвв #сцкк #україна #орло
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