09:21 31.12.2025

Румунія приєднується до PURL і виділяє EUR 50 млн в рамках бюджету 2025 року

Румунія приєднується до ініціативи PURL з внеском у розмірі 50 млн євро, повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою на платформі X у вівторок.

"Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до держав, що роблять внесок у пропозицію Сполучених Штатів щодо "Переліку пріоритетних закупівель для оборони України" (PURL), з внеском у розмірі 50 мільйонів євро, разом з більшістю європейських союзників та інших держав-однодумців. Асигнування на PURL здійснюється відповідно до бюджетної стелі на 2025 рік. Внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення можливостей України", - написала Цою на X, зазначивши, що "участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки".

За оцінкою очільниці румунської дипломатії "нещодавній діалог у Сполучених Штатах надав новий імпульс досягненню справедливого та міцного миру".

"Румунія робить внесок у європейський та союзний дипломатичний діалог, а також у спільні зусилля, спрямовані на створення значних гарантій безпеки як для України, так і для регіону", - додала Цою.

Теги: #purl #румунія

