19:48 17.12.2025

Рада ЄС вітає завершення скринінгу Україною та радить надалі зміцнювати верховенство права

Рада Європейського Союз вітає успішне та швидке завершення процесу скринінгу Україною та бере до уваги оцінку Європейської Комісії про те, що всі шість кластерів готові до відкриття, про це йдеться у Висновках Головування про розширення, ухвалених 26-ма державами-членами за підсумками засідання Ради ЄС із загальних питань.

"Рада високо оцінює тверду відданість Україні та наполегливу роботу над реформами, пов'язаними з вступом, за найскладніших обставин. Рада бере до уваги прийняття Україною дорожніх карт щодо верховенства права, державного управління та демократичних інституцій, а також плану дій щодо національних меншин, які отримали позитивну оцінку Комісії", – сказано в документі, який було оприлюднено у середу.

Рада наголосила, що незалежність, неупередженість та доброчесність судової влади залишаються ключовими та підкреслила необхідність для України продовжувати заповнювати вакансії в Конституційному Суді "шляхом прозорого та заснованого на заслугах процесу відбору без подальших затримок та забезпечувати функціональність Суду та його адміністративну спроможність".
"Рада наголошує на незмінній важливості прозорих та заснованих на заслугах процесів відбору та перевірки у всій судовій системі, включаючи вдосконалення процедури відбору та перевірки доброчесності для Верховного Суду", – зазначено також у документі. У цьому контексті Рада згадала про важливість тимчасового залучення незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами.

Щодо боротьби з корупцією, то Рада зауважила на важливості незалежних та ефективних антикорупційних інституцій та нагадала, що деякі питання процесуальної автономії та незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) все ще потребують врахування.

"Рада залишатиметься пильною у цьому питанні та наголошує на необхідності забезпечити, щоб у майбутньому жодне правове чи політичне втручання не впливало на роботу цих інституцій", – йдеться у висновках.

Рада позитивно відзначила результати, досягнуті НАБУ та САП у 2025 році, включаючи значну кількість розслідувань, зокрема у справах про корупцію на високому рівні. У цьому контексті вона також привітала нещодавнє прийняття Україною закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та висловила сподівання на його швидке впровадження. Рада також підкреслила важливість своєчасного завершення відбору та призначення додаткових суддів до Вищого антикорупційного суду, дотримуючись процедури, що заслуговує на довіру.
Щодо захисту прав осіб, що належать до національних меншин, Рада взяла до уваги поправки, прийняті для зміцнення відповідної законодавчої бази, та наголосила, що впровадження цього законодавства, а також зобов'язання, взяті Україною, повинні продовжуватися відповідно до Рамкової програми переговорів. Рада закликала Україну, серед іншого, зміцнити прозорий, плюралістичний та незалежний медіаландшафт, захист організацій громадянського суспільства та забезпечення прав осіб, що належать до меншин.

"Зусилля щодо протидії маніпуляціям та втручанню іноземної інформації потребують посилення", – сказано в документі.
Щодо економічних критеріїв, то Рада високо оцінила Україну за її стійку макроекономічну стабільність та прогрес у фіскальних та державно-адміністративних реформах, які необхідно просувати, та запросила Україну продовжувати впроваджувати принципи ОЕСР щодо корпоративного управління.

"Вітаючи значний прогрес, досягнутий у створенні функціонуючої ринкової економіки, Рада закликає Україну активізувати свої зусилля для розвитку своєї здатності справлятися з конкурентним тиском та ринковими силами в ЄС", – йдеться у висновках.
Щодо енергетики, то Рада зазначила важливість розвитку енергетичної зв'язності для підвищення стійкості енергетичного сектору України та для інтеграції в енергетичний ринок ЄС.

"Рада залишається відданою подальшому просуванню поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС на основі посиленого виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі", – зазначено у документі.

