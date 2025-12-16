Інтерфакс-Україна
Події
06:58 16.12.2025

ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

1 хв читати

Під ранок у Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника типу "шахед" загорівся житловий багатоповерховий будинок, постраждали двоє людей.

"Двоє людей постраждали, пожежа у багатоповерхівці – такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом. Загоряння сталося у чотирьох помешканнях на двох поверхах будинку: "Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками. На місці все ще працюють рятувальні розрахунки", - йдеться в дописі Федорова ранком вівторка.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/29925

https://t.me/ivan_fedorov_zp/29928

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

