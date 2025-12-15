Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав конструктивними перемовини з представниками американської делегації у Берліні (Німеччина) про припинення російсько-української війни, які відбулися у неділю та в понеділок.

"У нас завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось: гідність. Це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні", - сказав Зеленський на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок.