Зеленський: у Берліні розпочалась зустріч українських і американських переговорників

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська команда розпочала зустріч з американською стороною у Берліні.

"Розпочали зустріч", - написав Зеленський у телеграм-каналі і додав кілько фото.

Судячи з фото, окрім Зеленського на зустрічі присутні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З "української сторони" в зустрічі бере також участь федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

Раніше повідомлялось, що cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Берліна для зустрічей з українською делегацією та європейськими лідерами.

Теги: #берлін #зустріч #зеленський

