12:49 11.12.2025

Мерц: мир для України не може бути укладений без європейців та не зашкодити інтересам ЄС та НАТО

Федеральний канцлер Німеччини Фредерік Мерц заявляє, що будь-яка мирна угода для України не може бути укладена без участі європейців та не зашкодити ні Європі, ні НАТО.

Про це Мерц сказав у четвер в Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

"Сьогодні ми знову інтенсивно обговорювали, як на шляху до припинення вогню в Україні ми можемо досягти прогресу. Протягом останнього тижня ми бачили ініціативу США та імпульс, якого не бачили з 24 лютого 2022 року. Ми обидва тісно контактуємо з президентом Зеленським, з нашими європейськими партнерами, а також з президентом Трампом. Як ви знаєте, вчора разом з Кірстам та Емманюелем Макроном ми детально поговорили з президентом Трампом", - розповів він.

Мерц констатував, що робота, яку вони виконують разом, "залишається дуже складною з простої причини". "Президент Путін продовжує безжально свою жорстоку війну агресії проти цивільного населення України. Водночас, на переговорах він виграє час. На цьому тлі ми маємо три головні цілі. По-перше, ми хочемо припинення вогню для України, яке покладе край цій жахливій війні після майже чотирьох років. По-друге, це припинення вогню має бути підкріплене надійними правовими та матеріальними гарантіями, на відміну від Мінських угод, що зробило б угоду довгостроковою. І по-третє, рішення, досягнуте шляхом переговорів, має зберігати європейські інтереси безпеки. Воно не повинно завдавати шкоди інтересам НАТО та Європи", - деталізував канцлер Німеччини.

Саме тому, на його переконання, "так важливо, щоб ми, європейці, були частиною цього процесу". "Жоден мир не може бути укладений без нашої участі. Тож попереду складні питання, і ми також погоджуємося, що лише Київ може вирішувати, які територіальні домовленості він може прийняти. Було б помилкою примушувати українського президента до миру, який його населення не підтримає після чотирьох років страждань і смертей. Тому ми чітко даємо зрозуміти, що ми демонструємо стійкість у нашій підтримці України для досягнення цілей, які ми поділяємо", - наголосив Мерц.

Також канцлер повідомив, що тиск на Москву буде посилений. "Ми продовжуватимемо посилювати цей тиск. Ми також посилимо наш тиск на "тіньовий флот". Ми продовжуватимемо масово підтримувати Україну, особливо коли йдеться про іммобілізацію російських активів у Європі, щоб допомогти Україні та дати їй змогу ефективно захищатися від майбутніх російських агресій. Все це служить двом цілям. По-перше, миру в Україні та для України, а також безпеці в Європі", - переконаний він.

