Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Європейські лідери планують зустріч у Європі на вихідних і хочуть обговорити деякі питання із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми хочемо знати деякі речі до зустрічі. Ми не хочемо втрачати час. Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами", — сказав Трамп під час розмови з журналістами в Білому Домі.

Джерело: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8?si=ogd6m2LONIw1e_2d