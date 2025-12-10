Інтерфакс-Україна
Події
23:04 10.12.2025

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

1 хв читати

Європейські лідери планують зустріч у Європі на вихідних і хочуть обговорити деякі питання із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми хочемо знати деякі речі до зустрічі. Ми не хочемо втрачати час. Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами", — сказав Трамп під час розмови з журналістами в Білому Домі.

Джерело: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8?si=ogd6m2LONIw1e_2d

Теги: #зустріч #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:18 10.12.2025
Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

22:12 10.12.2025
Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

20:33 10.12.2025
Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

16:26 10.12.2025
Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

18:26 09.12.2025
Італія активна в пошуку ідей і кроків для наближення миру – Зеленський після зустрічі з Мелоні

17:01 09.12.2025
Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

13:31 09.12.2025
Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

12:13 09.12.2025
Завершилася зустріч Зеленського та Папи Римського Льва XIV - ЗМІ

10:27 09.12.2025
Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

21:48 08.12.2025
Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Президент Чехії закликав уряд продовжувати підтримку України

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

