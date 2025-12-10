22:12 10.12.2025
Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ
Україна у середу передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід.
"Україна надала адміністрації Трампа в середу свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомили українські та американські офіційні особи", - йдеться в повідомленні у соцмережі X.
Джерело: https://x.com/barakravid/status/1998843356894605816?s=46