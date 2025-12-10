Україна надала США відповідь на останній проект мирного плану – ЗМІ

Україна у середу передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід.

