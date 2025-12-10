Інтерфакс-Україна
10:20 10.12.2025

Окупанти завдали дронового удару по навчальному закладу в Куп'янському районі, без постраждалих

Пожежа виникла внаслідок російського удару по будівлі закладу освіти у селі Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району Харківської області, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в середу вранці.

"Армія рф атакувала безпілотником будівлю закладу освіти у селі Підсереднє, Великобурлуцької громади. До ліквідації наслідків ворожого удару залучались пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

