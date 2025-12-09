Інтерфакс-Україна
Події
20:27 09.12.2025

Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

Мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії на початку 2022 року, заявив президент Фінляндії Александер Стубб, передає Bloomberg.

"Ми досить близькі до угоди", –сказав Стубб на заході в Гельсінкі у вівторок. Переговори стосуються трьох окремих документів, сказав він.

Перший – це рамковий документ, який "станом на вчорашню розмову" між європейськими лідерами "є планом із 20 пунктів".

"Оригінальний 28-пунктний план містив елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мій погляд, були абсолютно неприйнятними", – заявив Стубб.

Протягом кількох напружених тижнів переговорів Україні вдалося пом'якшити 28-пунктний мирний план, запропонований США, який здавався вигідним для Росії, оскільки намагався заборонити Києву вступати до НАТО та обмежити чисельність його армії.

З'явився новий 20-пунктний рамковий документ, але залишається неясним, як можна буде утримати Москву від чергового нападу в майбутньому. Кілька європейських лідерів обговорили останні мирні зусилля під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським після його переговорів у Лондоні в понеділок.

"Ми досягаємо точки", коли умови потенційної угоди стають більш прийнятними. Я відчуваю себе досить комфортно в тому становищі, в якому ми зараз перебуваємо", – зазначив Стубб.

Другий документ, який обговорюється між адміністрацією Трампа, українськими чиновниками та органами безпеки в Європі, стосується гарантій безпеки в Україні, сказав Стубб, розрізняючи жорсткі гарантії безпеки та домовленості про безпеку. Останні передбачають коаліцію охочих, уточнив він.

Третій документ стосується відбудови України після війни.

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору, сказав, що шлях до миру полягає у зміні розрахунків російського президента Володимира Путіна.

"Якщо ціна, яку він має заплатити, буде занадто високою, він може погодитися на щось менше. Я не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна", – сказав Столтенберг на тому ж заході в Гельсінкі.

 

