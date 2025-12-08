Інтерфакс-Україна
Події
20:32 08.12.2025

Зеленський: Трамп точно хоче закінчити війну

1 хв читати
Зеленський: Трамп точно хоче закінчити війну
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований закінчити російсько-українську війну та високо оцінив зусилля зятя президента Джареда Кушнера у американській переговорній групі.

"Америка сильний партнер. Президент Трамп точно хоче закінчити війну. І це факт.Так, у нього свої бачення. Ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина. А що стосується того, що я бачу зараз в переговорній групі, я бачу, як старається дуже Джаред (Кушнер – ІФ-У). Так, вони працюють з Віткоффом. Є багато… переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Він додав, що попри бажання українців до миру, "для нас з вами важливе… щоб не було ризику повторення війни, бо в Росії ми не віримо".

Теги: #переговори #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 08.12.2025
Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

20:49 08.12.2025
Зеленський: Я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо

Зеленський: Я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо

20:14 08.12.2025
У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

20:07 08.12.2025
Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

Зеленський: Проєкт мирного плану скорочений з 28 до 20 пунктів, настрій американців – знаходити компроміси, але щодо територій його поки немає

19:08 08.12.2025
Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

23:40 07.12.2025
Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

Зеленський анонсував консультації з європейськими партнерами і очікує детального звіту про переговори в США

23:04 06.12.2025
Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

15:53 06.12.2025
Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

Американці та українці узгодили рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру – Держдеп

13:31 06.12.2025
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

01:41 06.12.2025
Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

ОСТАННЄ

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

Пожежу в складській будівлі в Харкові ліквідовано - ДСНС

Зеленський після зустрічей у Брюсселі вночі полетить до Італії

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро підтримки - Зеленський

Зеленський: Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни

Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

Зеленський про інцидент з дронами в Дубліні: Безпековий сектор має про це думати і цим займатися

Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА