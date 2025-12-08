Зеленський: Трамп точно хоче закінчити війну

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований закінчити російсько-українську війну та високо оцінив зусилля зятя президента Джареда Кушнера у американській переговорній групі.

"Америка сильний партнер. Президент Трамп точно хоче закінчити війну. І це факт.Так, у нього свої бачення. Ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша Батьківщина. А що стосується того, що я бачу зараз в переговорній групі, я бачу, як старається дуже Джаред (Кушнер – ІФ-У). Так, вони працюють з Віткоффом. Є багато… переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Він додав, що попри бажання українців до миру, "для нас з вами важливе… щоб не було ризику повторення війни, бо в Росії ми не віримо".