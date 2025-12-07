7 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 грудня 2025 року в Україні відзначають День місцевого самоврядування, Всесвітній день української хустки.

Ще сьогодні Міжнародний день цивільної авіації, Всесвітній день натуризму, День написання листів.

Православна церква вшановує пам'ять святого святителі Амвросія, єпископа Медіоланського.

День 1383 Російська агресія - Day 1383 Russian aggression

День місцевого самоврядування в Україні

7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування забезпечує громадянам України можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Всесвітній день української хустки

7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки. Вона здавна вважалася оберегом та символом патріотизму, свободи та любові. Тому активістки, які впровадили свято, ставили собі за мету відродження національних традицій та донесення історичних фактів про цей елемент одягу.

Перші хустки, що почали носити українки, мали чистий білий колір. А ось кольорові малюнки прийшли до нас з Туреччини. Зараз деякі бренди повертають моду на хустинки та включають їх у свої колекції.

Цього дня проводяться майстер-класи та конкурси на вміння зав’язувати хустинку. Адже тільки в Україні існує декілька десятків технік зав’язування.

Міжнародний день цивільної авіації

Встановлений Організацією Об'єднаних Націй (ООН) 1996 року, щоб наголосити важливість цивільної авіації для розвитку світової економіки та міжнародної співпраці. 7 грудня 1944 року була підписана Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (так звана Чиказька конвенція), яка поклала основу для створення Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). ІКАО є спеціалізованою установою ООН, яка опікується координацією та розвитком міжнародної авіації, стандартизує правила безпеки, обслуговування, інфраструктуру та інші аспекти.

Всесвітній день натуризму у грудні

Всесвітній день натуризму - щорічна ініціатива, присвячена темі натуризму, тобто способу життя, який включає перебування оголеним у природному середовищі, із ставленням до природи, власного тіла та свободи. Дата святкування залежить від півкулі: першої неділі червня — у північній півкулі; першої неділі грудня - у південній півкулі.

День написання листів

День написання листів відзначають 7 грудня, подія походить зі США. Цей день є даниною поваги мистецтву написання листів - формі спілкування, яка стає все більш рідкісною в цифрову епоху. Цей день заохочує людей зробити крок назад від електронної комунікації та долучитися до більш особистого і вдумливого процесу написання листів від руки.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Жана Ежена Робера-Гудена (1805-1871), французького ілюзіоніста. Дату народження подано за інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 06.12.1805 р.;

130 років від дня народження Переца Давидовича Маркіша (1895-1952), єврейського письменника, поета, драматурга;

125 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900-1961), української художниці;

120 років від дня народження Джерарда Петера Койпера (1905-1973), нідерландського та американського астронома, винахідника;

90 років від дня народження Армандо Мансанеро (1935-2020), мексиканського музиканта, композитора.

Ще цього дня:

1941 - Японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;

1972 - Вирушає 11-та та остання у програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;

1982 - У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страта смертельною ін'єкцією;

1988 - Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;

1991 - Ліквідовано СРСР;

2023 - Ніколас Мадуро заявляє про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

Церковне свято:

Святого святителі Амвросія, єпископа Медіоланського

7 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Він був відомим духовним лідером та богословом у IV столітті. Народився в Римі 340 року і був сином префекта. Амвросій отримав хорошу освіту і займав високі посади в римській адміністрації, але пізніше пішов на службу до церкви. Він став єпископом Медіоланським (сучасний Мілан) 374 року.

Відомий своєю непохитною вірою, моральними принципами та захистом церковної автономії. Боровся проти аріанства, яке було дуже поширеним тоді, і відіграв важливу роль у зміцненні ортодоксального християнства.

Амвросій також відомий своїми проповідями та літературними творами, серед яких найвідомішими є "Правила святого Амвросія", які вплинули на розвиток канонічного права. Помер 397 року і був канонізований як святий.

Іменини:

Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

З прикмет цього дня:



Ясний день віщує морозну зиму, тепла погода — морози пізніше, а туман чи відлига — сильне похолодання, що настане після 17 грудня. Сніг зазначає дощове літо, якщо мокрий, і посушливе, якщо сухий та легкий. Кола навколо місяця та яскраві зірки — до снігопадів, а низькі птахи - до сильних морозів.